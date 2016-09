Em Vilhena, Eletrobrás adere a paralisação nacional contra privatização

Em Vilhena, a exemplo do que ocorrerá em todo o Brasil, trabalhadores da Eletrobrás vão paralisar as atividades nesta quinta-feira, 22, pelo período de 24 horas.

Em contato com o Extra de Rondônia, o dirigente sindical Vilson Diniz informou que o ato é em protesto às medidas de privatização das estatais, conforme informa a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

A paralisação inicia às 08h00.

>>> LEIA, ABAIXO, A CARTA DOS TRABALHADORES:

NENHUM DIREITO A MENOS! DIA 22 DE SETEMBRO – DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO!

Está em marcha um verdadeiro massacre da classe trabalhadora no que diz respeito às conquistas sociais e os direitos adquiridos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O golpe continua quando querem fazer valer o que será ainda negociado com os patrões sobre o que já foi legislado a nosso favor. Rasgam a Constituição e ignoram a legislação trabalhista.

É o desmonte das conquistas garantidas na Constituição de 1988. Os golpistas avançam contra o Brasil.

Tramitam no Congresso projetos que regulamentam a terceirização sem limite, propõem um ajuste fiscal que afeta diretamente as áreas de saúde, educação e assistência social.

A MP 735, que altera leis do setor elétrico para facilitar a transferência de ativos e as privatizações das empresas Geradoras, Transmissoras e Distribuidoras do Sistema Eletrobras. O PLS 22 que trata do modelo comercial do setor elétrico e as concessões de geração de energia elétrica, tudo isso fragiliza a Eletrobras enquanto empresa estatal.

Nessa lógica, a HOLDING determina que todas as empresas apresentem imediatamente um plano de contenção de despesas. Com a previsão de ajuste de quadro de pessoal por meio de um PID e da implantação da aposentadoria compulsória. Essa compulsoriedade, para o presidente da HOLDING, Wilson Júnior, é que, o trabalhador que passou de 40 anos não serve mais para o Sistema.

Vamos barrar o golpe, que quer nos levar a um retrocesso de décadas de conquistas sociais e direitos trabalhistas.

Não temos outra alternativa, se não lutar. Mobilizar e lutar para não privatizar, mobilizar e lutar para não perder direitos conquistados e mobilizar e lutar para que não haja redução dos direitos sociais e trabalhistas.

EM PORTO VELHO E INTERIOR. MANIFESTAÇÃO A PARTIR DAS 08 HORAS.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia