Homem leva coice e morre quando “namorava” com jumenta

Deca Batalhão como era conhecido o desempregado, Cícero Balbino da Nóbrega, contava até o dia fatídico e lamentável incidente, que levou o coice da jumenta “Mimosa” com 20 anos de idade.

Segundo o site Alto Santo Notícia, Deca residia na cidade paraibana de patos e morreu após ser vítima digamos de um coice baixo da sua amada jumenta quando tentava manter relação sexual com a mesma.

De acordo com a polícia, o coice da jumenta atingiu prontamente as partes genitais de Deca Batalhão que não resistiu e veio a óbito. O fato ocorreu por trás da Igreja Santo Expedito, localizada no bairro Dona Melindra em Patos. O corpo de Cícero foi encontrado por populares sem camisa com a calça abaixada até a altura dos joelhos e a jumenta conhecida por Mimosa amarrada ao lado.

A polícia acredita que o animal foi amarrado durante a madrugada, mas no momento do ato sexual desferiu o coice fatal no desempregado. Seu corpo foi encaminhado para a Unidade de Medicina Legal de Patos.

Fonte: Sobral24horas