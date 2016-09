Mariana Carvalho manifesta apoio a candidatos sulistas

A deputada federal do PSDB esteve em Vilhena há poucos dias, ocasião em que declarou estar apoiando os seus correligionários que disputam eleições no Cone Sul.

Ela também falou sobre sua decisão de não concorrer a prefeitura da capital, porém deixou claro o desejo de um dia ser prefeita de sua cidade. Mariana também destacou emendas que encaminhou a municípios da região, onde ela foi muito bem votada.

A respeito das eleições municipais, a deputada afirmou que apesar de não ter participado das decisões de escolha dos candidatos é partidária e apoia todas as candidaturas ou alianças das quais o PSDB participa. “Não interferimos nas decisões locais, pois são os filiados de cada cidade é quem deveriam tomar os posicionamentos que julgavam corretos. Estou ao lado de meu partido e dando todo o apoio possível aos nossos candidatos”, afirmou. Ela afirmou que ainda pretende voltar a região antes do pleito para participar de atos de campanha.

Quanto a disputa da sucessão na capital, Mariana disse que preferiu honrar os votos que recebeu para o mandato que exerce. “Tenho responsabilidade com os meus eleitores e com o Estado de Rondônia, e após avaliar o momento achei melhor concluir esta legislatura, pois se trata de meu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Sonho em um dia ser prefeita de Porto Velho, e tenho convicção que no momento certo isso irá acontecer”, declarou.

A deputada relatou emendas que encaminhou as cidades do Cone Sul, destacando que para Vilhena foram 900 mil reais, sendo um terço para pavimentação no Jardim Universitário e 300 mil para a saúde. Para Pimenteiras ela encaminhou recursos para reconstrução do prédio da prefeitura, danificado numa temporal, enquanto Cerejeiras recebeu pouco mais de um milhão para obras de pavimentação e outros benefícios. Mariana Carvalho disse que está levantando com os municípios demandas para que possa elaborar emendas para o orçamento do ano que vem, o que deve acontecer após o período eleitoral.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia