PF apreende caminhões e carregadeira da prefeitura

Em ação realizada há poucos minutos agentes da Polícia Federal apreenderam três caminhões basculantes e uma pá-carregadeira de propriedade da Prefeitura Municipal de Vilhena.

As máquinas estavam fazendo extração de cascalho no setor chacareiro Vilhena, nas proximidades da Chácara do Carlito. A Federal não passou nenhuma informações sobre o caso, mas o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos do Município, Dari de Oliveira, comentou a situação com exclusividade ao Extra de Rondônia.

A maquinaria apreendida chegou a delegacia vilhenense da Polícia Federal por volta das 16 horas desta quarta-feira 21. Os operadores das máquinas não foram liberados para sair de lá, e devem ficar retidos para prestar depoimento.

Segundo Dari de Oliveira a extração do cascalho estava sendo feita de forma legal, e o produto foi comprado através de pregão eletrônico. “O procedimento aconteceu de forma transparente e correta. Creio que se há algum problema este deve estar relacionado com a documentação da empresa e não ao procedimento realizado pela prefeitura”, afirmou.

No momento em que conversou com o Extra de Rondônia o secretário estava se dirigindo a PF e se comprometeu a passar mais informações assim que tomar ciência oficial do ocorrido. Na Federal foi dito que por enquanto não seria feito nenhum pronunciamento acerca do caso, o que deve ocorrer apenas a noite ou amanhã.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia