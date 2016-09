Polícia Civil de Vilhena apoia paralização nacional da categoria

Na manhã desta hoje, quarta-feira, 21, servidores da Polícia Civil em Vilhena se manifestaram em apoio à classe, que realizam uma paralização nacional, atendendo a deliberação do XVI Congresso da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL).

De acordo com o representante da Diretoria do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Rondônia (SINSEPOL), José Dorival, o “JD”, os servidores já paralisaram as atividades desde o dia 21 junho.

A pauta estadual conta com várias reivindicações entre elas a regulamentação do sobreaviso e hora extra, além de melhor condição de trabalho, e planos de cargos e salários.

“A proposta da COBRAPOL é por um dia paralisar nacionalmente, em Porto Velho vai ocorrer à paralisação, agora no interior não é possível, pois já estamos parados atendendo somente os serviços essenciais os flagrantes desde 21 de junho, atuando no ‘dia a dia’ com um contingente de 35 a 40 servidores”, explicou o representante.

Segundo Jose Dorival, o de investigação de segmento necessário para dar andamento aos inquéritos instaurados seguem apenas com cinco servidores.

“Necessitamos de mais servidores para atender os setores de investigação de segmento, hoje são mais de 4 mil inquéritos parados, devido a falta de servidores para investigar”, destacou JD.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia