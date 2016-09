Projetos criando semana de prevenção à microcefalia e campanhas educativas são aprovados

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão de terça-feira (20), os projetos de lei 377 e 329, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao surto de microcefalia associada ao vírus zika e a campanha permanente de orientação, conscientização, combate e prevenção ao zika e à microcefalia na rede estadual de ensino, respectivamente.

“Esse vírus tem causado temor nas famílias e a sua ligação com o surto de microcefalia é uma situação que requer ações efetivas de combate e prevenção, para que haja um controle, uma diminuição nos casos”, explicou Maurão.

As matérias receberam parecer favorável em plenário do deputado Dr. Neidson (PMN), que preside a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia.

Segundo o projeto 377, a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao surto de Microcefalia associada ao vírus zika, será realizada no final de novembro e terá por objetivo conscientizar a população através de procedimentos informativos, educativos, organizativos e palestras, a fim de que a sociedade venha conhecer melhor o assunto e debater sobre iniciativas de prevenção e combate à microcefalia.

Já a campanha deverá informar aos alunos sobre a importância da prevenção do zika vírus e os riscos associados à doença, conscientizando-os a respeito da necessidade do combate ao foco durante todo ano, tornando-os orientadores do assunto em seus lares e na comunidade.

