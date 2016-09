Rebelião em presídio de segurança máxima já dura mais de três horas

Detentos encarcerados no presídio de segurança máxima Cone Sul se rebelaram por volta das 13h00 desta quarta-feira, 21, e mobilizaram várias viaturas policiais ao complexo penitenciário de Vilhena.

No bloco B das celas se concentram a baderna dos presidiários, que se rebelam na área do banho de sol e corredores. Agentes penitenciários, policiais do GOE e policiais militares tentam controlar o tumulto nas celas.

Não há informação de feridos nem do motivo da rebelião. A imprensa e familiares de alguns detentos aguardam no local por maiores informações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia