Candidata à vereadora quer trabalhar em prol da saúde e educação

Maria Celoi (PMDB), conhecida como “Missionária Celoi”, que é candidata à vereadora em Vilhena, em visita a redação do Extra de Rondônia falou que sua motivação para entrar na disputa é o amor pela cidade.

Maria destacou que seus projetos principais são voltados saúde e educação. “Vejo a necessidade do povo por uma saúde e educação de qualidade, estamos vivenciando uma situação de descaso. Estou empenhada por mudanças e disposta a lutar por melhorias”, afirmou Maria.

As ações em prol do social não serão esquecidas, garantiu a candidata, que explicou ter um projeto onde será construído um barracão onde móveis doados serão distribuídos a famílias necessitadas.

“Tenho 33 anos de município, sendo 20 anos dedicados ao ministério onde realizo projetos sociais que incluem palestras para casais, chá para idosos, congressos para crianças e bazar beneficente. Acredito que essa aproximação com a população me ajudará caso seja eleita a tomar boas decisões no legislativo”, concluiu a candidata.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia