Índio é detido transportando pássaros silvestres

Na noite deste domingo, 25, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em abordagem de rotina na BR-174, a uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata, dirigida por um índio, apreenderam pássaros silvestres.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o indígena transportava aves silvestres sem autorização e ainda com indícios de maus tratos.

Diante dos fatos, o índio foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Os pássaros foram levados para o IBAMA.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: PRF