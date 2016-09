Jacier Dias agradece apoio recebido durante caminhada

O candidato a vereador Jacier Dias (PSC) participou da “Caminhada Rosa” realizada no final de semana que reuniu centenas de pessoas, revelando a força da mulher vilhenense.

O movimento foi organizado pela coligação Pra Fazer Diferente liderada pelo candidato a prefeito Eduardo Japonês (PV) e Marta Moreira (PSC).

Durante o percurso, o postulante à Casa de Leis reconheceu o apoio espontâneo das pessoas e a adesão à sua candidatura que, conforme avalia, significa que seu projeto político para o legislativo atende os anseios da população. “É nas ruas que percebemos a importância de um representante comprometido com os interesses da sociedade, porque o retorno vem com gratidão e reconhecimento”, disse.

Dias agradeceu o apoio caloroso recebido e reiterou que sua experiência na vida pública só tem a contribuir para o bem comum. “Somente o bom desempenho com propostas e ações efetivas poderá resgatar a esperança das pessoas. Acompanhando dia a dia a realidade de cada família me sinto estimulado em oferecer um trabalho com propósito e resultados que reflitam diretamente na vida do cidadão”, comentou.

Compromisso

Jacier destacou ainda que durante as caminhadas de campanha tem explicado sobre a importância da figura do vereador. “Se trata de um agente fundamental para o controle da gestão quanto à aplicação dos recursos públicos. Conheço o funcionalismo e sei como fazer. A Câmara de Vilhena precisa de alguém com capacidade de conhecer as reais demandas da população e que contribua de maneira eficiente para que as políticas públicas atinjam os objetivos necessários”, garante.

Autor e foto: Assessoria