Rádio Planalto promove rodada de entrevistas com candidatos a prefeito

Através de iniciativa do gerente da emissora, Carlos Godinho, a Rádio Planalto abre espaço no tradicional programa Vale Tudo para os três candidatos a prefeito de Vilhena.

As entrevistas começam a partir desta terça-feira, com um hora de duração para cada um dos concorrentes.

Nesta segunda-feira candidatos ou representantes deles estiveram no programa para o sorteio da ordem dos entrevistados, que foi realizado ao vivo.

Ficou estabelecido que a candidata Rosani Donadon será a primeira da lista, com sua entrevista acontecendo nesta terça-feira 27. Na quarta-feira será a vez do candidato do PSOL, Júlio Silva.

Encerrando o ciclo, na quinta-feira 29, o empresário Eduardo Tsuru (PV) será o entrevistado.

As entrevistas serão feitas pelo apresentador Roberto Di Zorzi, entre às 12 horas e 13 horas.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia