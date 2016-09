Rosani Donadon é homenageada com flores durante caminhada na Major Amarantes

A candidata a prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) foi surpreendida na manhã deste sábado, 24, com a homenagem feita por alguns empresários instalados na Avenida Major Amarantes, onde ela realizou uma caminhada para apresentar suas propostas de trabalho.

Por onde passava, Rosani Donadon recebia flores do donos das empresas como uma forma de incentivo à sua campanha que a cada dia ganha mais adeptos.

Rosani se emocionou com o carinho das pessoas, e fez questão de abraçar a todos que a homenageava ao longo da caminhada. “Fiquei surpresa quando recebi a primeira flor. De repente começaram a chegar mais, homens, mulheres e crianças me abraçando, foi muito emocionante e gostaria de agradecer o carinho das pessoas não só que me receberam neste sábado, mas por onde tenho passado”, comentou a candidata.

Rosani Donadon vem ampliando suas ações de trabalho nessa reta final de campanha a fim de apresentar suas propostas. “Não tenho do que reclamar. Por onde tenho passado, estou sendo muito bem recebida. O carinho das pessoas é o que me move”, disse. A candidata vem fazendo nessa semana uma série de reuniões abertas com os candidatos a vereadores de sua coligação. “Foi o meio que encontramos para levar nossa mensagem diretamente às pessoas. Tem dado muito certo, pois além de apresentarmos nossas propostas, podemos ouvir a população e debater caminhos rumo ao desenvolvimento de nossa cidade”, arrematou.

Autor e foto: Assessoria