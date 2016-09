Vilhena sedia em outubro as finais do JOER

Entre os dias 08 e 17 de outubro Vilhena sediará as finais dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) Juvenil 2016. A abertura do evento esta prevista para acontecer na noite do sábado, 08, no Ginásio Jorge Teixeira.

São esperados aproximadamente 1.700 atletas, com idade entre 15 a 17 anos, que competirão nas diversas modalidades individuais e coletivas.

O estádio Portal da Amazônia abrigará as competições de voleibol de praia, atletismo e futebol. O judô acontece no ginásio Jorge Teixeira, já no ginásio da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) os atletas do tênis de mesa mostram todo o seu talento.

Na Escola Maria Arlete Toledo e no ginásio Jorge Teixeira a bola rola com os meninos e meninas do futsal. Já os ginásios da CEEJA e AVV serão palco do voleibol.

No ginásio do Geraldão o basquetebol mostrará toda a sua força e técnica. O ciclismo acontece no Kartódromo, o xadrez ocupará a Biblioteca Municipal e handebol tem seus jogos disputados no Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

O cronograma completo dos jogos já esta disponibilizado na página do JOER .

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa