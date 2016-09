Vôlei vilhenense é bicampeão no MT

Mais um título foi conquistado pela equipe vilhenense Unopar/Mecânica do Valdo no último final de semana, 24 e 25, na 2ªCopa Sapezal de Voleibol, no Mato Grosso (MT).

O torneio contou com a participação de cinco equipes. Na fase classificatória os atletas de Vilhena confirmaram o favoritismo ao terminarem em primeiro lugar e na final venceram Sapezal por 3 sets a 1.

Em novembro, ainda sem previsão de data, a equipe Unopar/Mecânica do Valdo entra na disputa pelo título na cidade de Vilhena.

A equipe Unopar/Mecânica do Valdo agradece aos colaboradores e patrocinadores.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação