É HOJE: candidatos a prefeito de Vilhena debatem propostas na Rede TV

Os candidatos à Prefeitura de Vilhena vão participar, na noite de hoje, terça-feira, 27, de um debate organizado pela Rede TV, Canal 9 que será transmitido ao vivo às 20h.

Em visita ao Extra de Rondônia o mediador do debate Alessandro Lubiana , que é diretor de jornalismo do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), disse que o evento terá duração de cerca de 2 horas divido em quatro blocos de discussão.

Dos três candidatos, apenas Rosani Donadon (PMDB) não vai participar do debate, devido a compromissos de campanha que já haviam sido agendados. Os candidatos Julinho da Rádio (PSol) e Eduardo Japonês (PV) deram sinal positivo de suas participações ao debate.

De acordo com os organizadores, os três candidatos devem comparecer no local do debate pelo menos uma hora antes do início do evento para as instruções preliminares dos coordenadores de campanha e sorteio da ordem de posição dos candidatos em relação às perguntas.

Segundo Lubiana, o debate vai contar com perguntas relacionadas à Saúde Pública, Educação, Geração de Emprego, Ação Social, Cultura, Agricultura, e outros temas de interesse público. “Nos blocos os candidatos farão perguntas entre si, com direito a réplica e tréplica”, comentou Lubiana, que informou que um bloco contará com perguntas do feitas apenas por jornalistas da cidade.

As regras do debate foram passadas para os coordenadores de campanha eleitoral dos candidatos que concorrem à prefeitura de Vilhena em um encontro realizado quinta-feira, 22. Na reunião estavam presentes os representantes de campanha Cesar Stefanes, Jones Vanderlan, Nilton Schramm, Júlio Cesar Silva e os coordenadores/organizadores do debate Ribamar Araújo, Adenilson Magalhães e Maxwell.

Lubiana informou ainda que o debate será transmitido, ao vivo, pela Rádio “Positiva FM”, 98.9.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia