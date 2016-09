Em Pimenteiras, Câmara faz vista grossa a contas reprovadas de João Miranda

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) deu parecer desfavorável às contas do prefeito de Pimenteiras do Oeste, João Miranda (PSDB), referente ao exercício financeiro do ano de 2013.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas no último dia 03 de março de 2016.

Um desequilíbrio orçamentário de R$ 382.991,47 e déficit financeiro da ordem de R$ 98.384,88 motivaram a decisão dos conselheiros da corte de contas.

Em princípio, a decisão foi monocrática do relator conselheiro Francisco Carvalho da Silva. Porém, diante de recursos interposto pelo prefeito, a sentença foi mantida pelo Pleno do egrégio Tribunal de Contas.

A decisão transformou o prefeito João Miranda em “ficha suja”, podendo o Ministério Público requerer a impugnação de sua candidatura à reeleição por descumprir o dispositivo doo artigo 37, caput da CF/88 no que tange aos princípios da legalidade e eficiência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia