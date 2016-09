Estética Corpo & Forma fecha parceria com clinica de cirurgia plástica Faces

Nos dias 06, 07 e 08 outubro a proprietária da Estética Corpo & Forma, Sandra Bragança, e o funcionário da clinica de cirurgia plástica e estéticas Faces, estarão à disposição das interessadas para fazer orçamento das cirurgias plásticas e tratamento pós-cirúrgicos.

Localizada em de Santa Cruz de La Sierra na Bolívia, a clinica realiza cirurgias plásticas e estéticas como: mamoplastia nos seios e glúteos, lipoaspiração, lipoescultura, abdominoplastia com mastopexia, lifting facial, otoplastia e rinoplastia.

Aos que se interessarem podem agendar um horário no centro de estética Corpo e Forma, localizado na Avenida Capitão Castro 3254, no bairro Centro de Vilhena, ou pelo telefone para contato (69) 3322-8795 / 8402-9992 (whatsapp). Clique aqui para conhecer mais do trabalho feito pela clínica de cirurgia plástica Faces.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação