Filho de ex-prefeito disputa vaga na Câmara de Vereadores

Formado em medicina veterinária e com experiência de trabalho na IDARON, Murilo Saiki (PMDB) concorre a uma vaga no Parlamento de Cabixi nas eleições deste ano.

Ele é filho do ex-prefeito Milton Saiki, que exerceu dois mandatos à frente do Executivo local. Murilo promete fazer um trabalho diferenciado na Câmara de Vereadores, apoiando projetos de desenvolvimento para o Município, além de garantir uma atuação imparcial.

A experiência na vida pública, onde exerceu trabalho diferenciado e com excelentes resultados, ele fez com que procurou trabalhar na IDARON de forma a não restringir sua ação apenas ao caráter fiscalizar, mas agindo de forma a conscientizar e apoiar os produtores. E é desta forma que ele quer atuar como vereador, lutando pelo fortalecimento e independência do Legislativo.

O candidato vem tendo boa resposta da comunidade às suas propostas e está convicto que tem boas chances de sucesso nas eleições do próximo domingo. Levando a mensagem de que é preciso defender e desenvolver projetos prioritários para enfrentar as demandas da comunidade, Saiki acredita que realiza uma campanha diferente dos demais candidatos, conduta que assegura manter no exercício do mandato.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia