Goebel pede asfaltamento para ruas de Alvorada do Oeste

O deputado Luizinho Goebel (PV) indicou ao governo do Estado, para que execute, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), a pavimentação e drenagem de ruas e avenidas dos bairros CTG e Três Poderes, no município de Alvorada do Oeste.

Para o parlamentar, a indicação para a implantação de camada asfáltica nas ruas indicadas beneficiará a comunidade, especialmente no período chuvoso, com as obras de infraestrutura e de drenagem das ruas. E no período de estiagem, evitará a poeira que tanto prejudica a saúde de todos.

Luizinho complementa afirmando que “a população terá condições adequadas de trafegar em vias públicas, buscando sanar a escassez da comunidade residente na localidade, facilitando também a manutenção anual das ruas, gerando economia ao município”.

Autor e foto: Assessoria