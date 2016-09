Há oito anos, Presidente Temer recebia título “Professor Honoris Causa” da faculdade AVEC

Em setembro de 2008, o então deputado federal, Michel Temer (PMDB), esteve em Vilhena para compromissos políticos e também para receber a comenda de “Professor Honoris Causa” da Faculdade AVEC, pelos significantes serviços prestados ao país.

Michel Temer que é o atual presidente da República Federativa do Brasil e também advogado subiu ao púlpito da AVEC na noite de 17 de setembro, onde proferiu palestra sobre os 20 anos da Constituição Federal.

Temer foi um dos deputados constituintes de 1988, que compilaram a atual Constituição do Brasil.

Após a palestra Michel Temer recebeu do presidente da REGES (Rede Gonzaga de Ensino Superior) o título e disse estar muito contente com a homenagem da faculdade e que se sente agraciado por dividir conhecimentos com os futuros operadores do Direito e demais profissionais da região.

Participaram da palestra e homenagem a Temer todos os acadêmicos e professores da Faculdade AVEC na época, várias de dezenas convidados e autoridades locais, perfazendo um total de 1.100 pessoas.

No dia seguinte, o então presidente nacional do PMDB, concedeu entrevista à imprensa de Vilhena no Hotel Mirage e fez visitas em alguns locais de Vilhena e em cidades da região, e retornou à Brasília ainda na tarde de 18 de setembro.

O professor José Gonzaga da Silva Neto, declarou na oportunidade, que a Faculdade AVEC se sentia no dever de homenagear um dos deputados mais atuantes na confecção da carta magna nacional. “Em visita à Vilhena, não poderíamos deixar passar a oportunidade de homenagear o jurisconsulto e deputado que tanto contribuiu para a ordem e o progresso de nossa nação”, frisou Gonzaga.

