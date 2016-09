Justiça determina reintegração de posse de sitio a ex-secretário que responde por corrupção

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia determinou a reintegração de posse do lote 130, área invadida por “grileiros”, Gleba Corumbiara, em Vilhena, a favor do ex-secretário de administração Elizeu de Lima.

Elizeu responde em liberdade por esquema de corrupção na prefeitura.

Na audiência, Elizeu apresentou documentos (CAR), bem como registro de ocorrência policial com fotos e notícias veiculadas pela imprensa a fim de conseguir a liminar a seu favor.

O juiz de direito Vinicius Bovo de Albuquerque Cabral acatou o pedido e deferiu em favor de Elizeu de Lima a posse da propriedade. O sitio estava sendo degradado com queimadas, depredação da casa, roubo de fios de energia e móveis.

O prazo para reintegração determinado pelo juiz, com acompanhamento do reforço policial, encerra-se nesta quinta.

A Polícia Militar Ambiental esteve no local orientando os camponeses sobre as frequentes queimadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta