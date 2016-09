Justiça Eleitoral apreende jornais que “atacam” família Donadon e candidatura de Rosani

A Polícia Militar do município de Vilhena realizou uma apreensão de jornais que “atacam” a família Donadon no final da tarde desta terça-feira, 27.

A apreensão aconteceu na gráfica e editora Grafite, sob orientação e autorização da 4ª Zona Eleitoral da Justiça Eleitoral no município de Vilhena. O material pertence ao jornal Rondôniagora, da capital, e após análise da chefe de cartório da justiça eleitoral, foi apreendido pela PM.

De acordo com o coordenador da campanha da candidata a prefeita Rosani Donadon (PMDB), Cesar Stefanes uma denúncia anônima levou à apreensão do material. “Sabíamos que a oposição estava realizando a produção de um material difamatório contra a Rosani. Não sabíamos qual seria o tipo de ataque, nem o momento quando aconteceria”, comentou.

Ainda, de acordo com o representante da coligação “A vontade do povo”, há informações de que novos materiais contra a família Donadon estão em Vilhena e outros ainda estão em fase de produção. “Gostaríamos de pedir ajuda da população para que denuncie esse tipo de prática. Quem souber onde há materiais sendo produzidos, por favor, entre em contato com a polícia para que as medidas judiciais sejam tomadas”, alertou o coordenador de campanha.

De acordo com o proprietário da gráfica Grafite, que também edita o Jornal Folha do Sul, Dimas Ferreira, “pegou apenas um trabalho de impressão”. Ele afirmou ao Extra de Rondônia que o jornalista Gerson Costa, editor do Jornal Rondôniagora, de Porto Velho, é quem contratou o trabalho de impressão. Dimas garante que foram impressos apenas 3 mil exemplares, mas representantes da coligação a Vontade do Povo, acreditam que foram impressos 30 mil exemplares.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia