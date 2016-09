Na reta final Adilson da Chassi Laser intensifica campanha

O empresário Adilson Oliveira (PSDB), o “Adilson da Chassi Laser”, que nestas eleições legislativas representa o setor dos transportes e afins, intensificou o ritmo de sua campanha e aumentou o número de reuniões nas empresas para apresentar suas propostas de trabalho. “Estamos em ritmo forte nestes últimos dia, promovendo entre 5 e seis encontros nas empresas a cada dia”, afirmou.

O candidato consegui também agregar apoios importantes ao longo da jornada eleitoral, com manifestações públicas dos deputados federais Mariana Carvalho e Expedito Neto, além do deputado estadual Luizinho Goebel. “São adesões de peso, que mostram que terei suporte destes parlamentares ao longo do meu mandato”, comentou.

Apesar de se autodenominar representantes dos caminhoneiros e demais trabalhadores ligados ao setor, Adilson da Chassi Laser tem projetos elaborados para diversos setores sob responsabilidade do poder público, caso da saúde, educação e lazer.

