Publicada portaria liberando curso de medicina em Vilhena

Em contato com a redação do Extra de Rondônia a direção da Unesc informou que foi publicada nesta segunda-feira, 26, no Diário Oficial da União a portaria de liberação do curso de medicina em Vilhena.

A Unesc foi classificada em primeiro lugar no concurso avaliado pelo MEC. A faculdade concorreu e ganhou o processo de outras 200 universidades do Brasil.

De acordo com o diretor da Unesc Ismael Cury , a faculdade vai apresentar a documentação exigida pelo Mec para a implantação do curso, e no próximo ano deve realizar o primeiro vestibular do aguardado curso de medicina, em Vilhena.

