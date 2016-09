Recurso de Kleber Calisto será votado nesta terça-feira

O Tribunal Regional Eleitoral julga no início da noite de hoje recurso impetrado pelo candidato a prefeito de Cerejeiras Kleber Calisto (PMDB), que está com o pedido de registro de candidatura pendente.

De acordo com a pauta da Corte Eleitoral do Estado, a petição do candidato será a quarta matéria a ser apreciada nesta sessão.

Os advogados do candidato estão otimistas que podem reverter a negativa do registro em primeira instância, mas por precaução estão preparados para recorrer em instância federal no caso de algum revés. Independente do transtorno Calisto segue firme em sua campanha, com ampla agenda de reuniões e outras atividades junto ao eleitorado.

A sessão do TRE está marcada para iniciar às 16 horas.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia