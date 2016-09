Simpatizantes de Crisostomo denunciam mais um “golpe baixo” de opositores

Pelo rumo tomado na campanha eleitoral de Corumbiara o candidato Marcelo Crisostomo, da coligação “A Vitória de Todos”, está deixando os concorrentes muito pessimistas.

Tanto que apoiadores e simpatizantes de Marcelo vem denunciando regularmente práticas pouco convencionais de disputa, com panfletagens e difusão de boatos para tentar “queimar” o candidato perante o eleitorado.

A última delas é a acusação de que ele teria sido responsável pela criação da cobrança de taxa dos donos de imóveis quando da realização de pequenas reformas ou mesmo pintura, na época em que Crisostomo exerceu mandato de vereador.

O tributo realmente faz parte do Código Tributário do Município, e foi estabelecido pelo ex-prefeito Silvino Boaventura no ano de 2.006.

No entanto, nesta época Marcelo não era vereador, tendo sido eleito para o primeiro mandato apenas em 2.008, quando a lei já estava em vigor. “É mais uma mentira que está sendo espalhada por pessoas que já consideram que as eleições estão perdidas”, comentou o candidato.

Apesar do incomodo, Marcelo garante que os seguidos atos apelativos não estão lhe tirando o ânimo na campanha eleitoral. “O povo sabe muito bem quem eu sou e estas acusações falsas não causam prejuízo a minha imagem perante o eleitorado, apenas me provocam aborrecimentos. Mas eu não irei deixar que isso me desestruture nesta reta final de campanha, e estou certo que o povo saberá dar a resposta certa a este tipo de conduta nas eleições do domingo”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria