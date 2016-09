Adolescente que já foi apreendida em Vilhena por tráfico “cai” novamente em Cacoal

Uma jovem de 22 anos foi presa e uma adolescente de 17 anos apreendida por tráfico de drogas na terça-feira (27), após o Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar, em Cacoal, receber uma ligação anônima informando que as dupla pegou carona em uma carreta.

Segundo a Polícia Militar (PM), com o apoio das Guarnições de Rádio Patrulha, a guarnição foi até a entrada da cidade e começou a abordar veículos suspeitos, até encontrar o caminhão em que as jovens estavam.

Durante uma revista minuciosa dentro da cabine, os policiais encontraram uma mala contendo cinco tabletes de maconha, totalizando dois quilos da droga. Uma das jovens, a adolescente de 17 anos, assumiu a ser a dona da droga e falou que estava levando para Pimenta Bueno. Ela já foi apreendida no começo deste ano em Vilhena transportando mais de 20 quilos de maconha.

Com a amiga, identificada como Kendany R. da S., de 22 anos, os policiais encontraram vários papelotes de crack. Diante da situação, as duas jovens foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Comando 190