Advogado alerta para panfletagem difamatória contra Rosani Donadon

O advogado e coordenador da campanha da coligação “A Vontade do Povo”, Cesar Stefanes, avisa aos vilhenenses quanto a possibilidade de panfletagem contra a candidatura de Rosani Donadon (PMDB).

Desde a semana passada, Stefanes chegou a emitir comunicados alertando os eleitores e as autoridades sobre o episódio que aconteceu no final desta terça-feira, quando a Polícia Militar, com autorização da Justiça Eleitoral, apreendeu diversos exemplares de jornais que, supostamente, atacariam a família Donadon.

Stefanes disse ao Extra de Rondônia que há novas informações de que há materiais difamatórios contra a família Donadon sendo produzidos para serem espalhados antes do término da campanha eleitoral. “Temos algumas informações acerca do paradeiro destes materiais, e vamos avisar a polícia e a justiça eleitoral a respeito do assunto”, comentou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia