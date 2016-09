Chicão obtém apoio de lideranças do PT

O candidato da coligação “Respeito por Cabixi”, Gilmar de Carli (PV), mais conhecido como “Chicão”, agregou importante adesão a sua campanha, com o apoio de lideranças tradicionais do PT local.

Entre os destaques está Jerônimo Santana, uma das referências comunitárias de Cabixi. “A campanha está boa, e a cada dia que passa estamos obtendo mais manifestações favoráveis, o que me deixa muito satisfeito”, disse o candidato.

Outro suporte de peso ao projeto político de Chicão é o atual prefeito Izael Gomes, que goza de grande popularidade junto a população. “Trata-se de um líder nato, que tem mais de 80% de aprovação popular, o que significa um endosso de peso às nossas propostas”, disse o candidato.

Sobre a adesão de petistas, Chicão destacou que o apoio surgiu de forma desinteressada, baseado em concordância com seu projeto. “Isso me dá mais ânimo ainda para enfrentar estes últimos dias de campanha, e temos certeza que vamos alcançar nosso objetivo”. O candidato também destaca a participação do deputado Luizinho Goebel em sua campanha, garantindo que o parlamentar será um “grande parceiro de nossa administração na Assembleia Legislativa”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria