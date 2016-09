Confúcio vem hoje ao Cone Sul “dar uma força” a candidatos que apoia

O governador desembarca logo mais na região, onde participa de compromissos de campanha eleitoral nas cidades de Cabixi, Colorado do Oeste e Cerejeiras. Confúcio Moura vem cabalar votos para os candidatos a prefeito que pertencem ao seu partido, o PMDB, ou de alianças em que a agremiação participa.

Junto com ele está prevista a vinda do diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, e do deputado federal Lúcio Mosquini.

O giro sulista do governador começa em Cabixi, onde ele participa de caminhada pelas ruas da cidade acompanhando o candidato a prefeito Silvênio de Almeida. A programação está agenda para começar às 16 horas.

No início da noite, com previsão de iniciar às 19hs30m, Confúcio estará em Colorado do Oeste, onde sobe no palanque do comício organizado pela coligação que tem como candidato a prefeito Ribamar Araújo.

Fechando a agenda, às 21 horas, ele participa de reunião junto com Kléber Calisto, que concorre ao Executivo em Cerejeiras.

O encontro com a comunidade será realizado no Setor da PM, e será a única atividade que não terá a presença de Ezequiel Neiva.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia