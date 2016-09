Deputada enumera os trabalhos já prestados por Rosani Donadon no município de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon e presidente do diretório do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) do município de Vilhena manifestou seu total apoio à candidatura de Rosani Donadon, que concorre a principal cadeira do Poder Executivo do município.

A presidente do PMDB, partido o qual lançou a candidatura de Rosani Donadon para disputar a prefeitura de Vilhena, juntamente com o vice democrata Darci Cerutti, disse que a candidata já tem serviço prestado à população de Vilhena, principalmente na área social onde atuou como secretaria municipal de assistência social. “Rosani já mostrou que sabe administrar, criou os principais programas sociais voltados para atender as famílias em vulnerabilidade social, como prefeita ela poderá fazer muito mais por Vilhena”, disse a deputada.

“Ela com certeza foi a melhor secretária de assistência social do Estado, assim como fez pelo social ela também fará pela saúde, pela educação, pelo saneamento básico e demais setores”, disse Rosangela Donadon que ainda acrescentou que as primeiras damas do estado vinham para Vilhena para conhecer o trabalho desenvolvido por Rosani.

A parlamentar ainda enumerou os relatos que constantemente escuta da comunidade local, onde as famílias conta a ela como o Centro da Juventude, a Casa da Gestante, o Centro do Idoso, o Centro de Referência Especializada a Crianças e Adolescentes (CRECA), Central de Produção de Alimentos (CPA) que entregava leite de soja, leite de vaca e pãezinhos ajudaram a manter as crianças e jovens fora de risco da violência e da desnutrição. “Percorrendo os bairros da cidade eu escuto muito sobre os trabalhos realizados pela Rosani quando ela estava à frente da secretaria de assistência social, na época de Rosani essas pessoas eram crianças e adolescentes que foram beneficiados pelos programas sociais desenvolvido por ela, mas hoje são adultos que estão estudando, estão fazendo faculdade, são pessoas responsáveis, são pessoas de bem”, relatou Rosangela Donadon.

A deputada ainda pontuou que a candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon junto com Darci Cerutti retomará esses programas sociais. “Está no coração da nossa candidata e de seu vice retomar com esses programas sociais que ajudaram tantas pessoas”, disse Rosangela.

Entre as citações da parlamentar ela afirmou que Rosani Donadon está apta para ser votada no próximo domingo, 2 de outubro, pedindo aos eleitores para não terem medo, pois seus votos serão contabilizados. “Rosani está apta para ser votada, não deixem que a dúvida e os comentários maldosos tirar essa certeza: Rosani está apta e pode ser votada sim”, arrematou a parlamentar.

Autor e foto: Assessoria