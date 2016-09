Ellen Donadon demonstra arrojo e propostas originais

A candidata mais jovem na disputa às vagas no Legislativo de Vilhena impressiona pelo discernimento e coerência nas propostas e metas para o mandato.

Ellen Donadon (PMDB) apresenta ter clara noção do papel parlamentar e a experiência de campanha parece ter lapidado um talento natural que ela demonstra possuir.

Mas a política não é novidade na vida desta acadêmica de jornalismo, que desde criança convive no meio em virtude da participação de sua família na vida pública.

A candidata percorrei Vilhena de ponta a ponta ao longo destes dias de campanha, e declarou ter aprendido muito com a correria. “Tive oportunidade de conhecer de perto e profundamente a realidade de nosso povo, e este conhecimento me dará suporte para realizar um mandato produtivo e coerente com as necessidades dos vilhenenses”, afirmou.

Ellen Donadon tem muitos projetos interessantes, entre eles a proposta de montar um gabinete itinerante, que diariamente estará percorrendo a cidade para “aproximar o povo do mandato, dando visibilidade às demandas da nossa sociedade.

Além disso, ela pretende criar a “Câmara Mirim”, forma de despertar o interesse pela política e participação das novas gerações na vida pública, “a exemplo do que acontece no Congresso Nacional e em cidades como Balneário Camboriú”.

Outra meta é a criação ou destinação de um espaço alternativo para toda a comunidade, oferecendo opções de lazer, esporte, cultura e entretenimento saudável e seguro.

Paralelo a isso a candidata destaca o aspecto fiscalizador da função parlamentar, frisando que isso deve ser feito de forma eficaz e positiva, sem interferência de posicionamento político. “Não quero ser ‘oposição’ ou ‘situação’, mas sim trabalhar em ações que tragam benefícios à nossa sociedade, independente de sua origem”, ressalta.

Ela também defende maior visibilidade e participação popular nas ações do Legislativo, por isso lutará pela reestruturação do Portal da Transparência, “que deve ser atualizado constantemente”, além de mudança no horário da realização das sessões da Câmara e transmissão ao vivo das reuniões através da internet. “Isso pode ser feito sem custos, basta apenas vontade política”, argumenta.

Sobre a prioridade principal dos detentores de cargos públicos neste momento, Ellen considera a saúde o setor que deve ser colocado em primeiro lugar. “Não há explicação para a atual situação, exceto que o sistema está sendo mal administrado. Temos orçamento suficiente para garantir um serviço de qualidade, e é preciso acabar com as histórias de dor e sofrimento que a gente escura nos lares de Vilhena quando se refere a esta área. Chegando à Câmara vou me dedicar de corpo e alma para mudar este estado de coisas”, encerrou a candidata.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia