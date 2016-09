Força Tática captura foragido e detém suspeito de receptação

Na madrugada desta quarta-feira, 28, a guarnição da Força Tática, fazia ronda de rotina pela Avenida Aracaju, próximo a Escola Shirley Ceruti, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, quando avistou dois homens dentro de um carro Fiat Strada cor cinza, placa NBV-4940/Vilhena, em atitude suspeita.

Ao proceder à abordagem, foi preciso ordenar por diversas vezes que os suspeitos saíssem do veículo. Os militares observaram que o carona escondeu algo debaixo do banco. Com isso, foi feito revista e localizado um aparelho celular da marca Motorola.

Os rapazes que aparentavam sinais de embriaguez foram identificados como Weverson Sega e Douglas Ferreira Costa.

Indagado o porquê escondeu o aparelho, Weverson disse que estavam num bar na Avenida 1705, no bairro Jardim primavera quando um homem ofereceu o aparelho por R$ 100,00 no qual ele e Douglas compraram e não pediram a procedência. Porém, ambos contaram versões diferentes.

Weverson possui diversas passagens por 157 – Roubo e 33 – Tráfico. Além disso, estava foragido do sistema prisional mesmo com tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, Douglas foi apresentado na delegacia de Polícia Civil por suspeita de receptação. E, Weverson por estar evadido, passou por exame de corpo de delito e foi entregue na Colônia Penal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia