Força Tática prende bandido que fez refém e roubou eletrônicos armado com faca

O fato ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, 28, na Avenida 17 no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Força Tática fazia patrulhamento de rotina pelo bairro quando uma mulher em desespero pediu ajuda e relatou aos policiais que um homem havia invadido sua casa e pediu comida, ela com medo deu comida para o estranho que em seguida se apossou de uma faca e ordenou que a vítima lhe entregasse todos os aparelhos eletrônicos que havia na casa.

A vítima entregou ao bandido um Notebook, mas o ladrão queria mais e ameaçou a mulher, então ela entregou dois aparelhos celulares. A vítima falou para o invasor que precisava buscar o filho na escola, porém, ele a impediu dizendo que não, e queria mais objetos de valor, mas a vítima não tinha. Com isso, o ladrão escolheu mais alguns pertences da vítima e saiu da residência.

Entretanto, a vítima viu onde o bandido foi com os aparelhos e passou as características e o endereço aos policiais, que foram até ao local e deram voz de prisão ao bandido que estava de posse dos objetos roubados.

Diante dos fatos, o suspeito identificado como Jean Carlos Farias Medeiros, de 24 anos, foi levado para a delegacia de Polícia civil e apresentado ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia