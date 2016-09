Junior Donadon é o 1º candidato de Rondônia a receber selo do programa “Cidades Sustentáveis”

Devido aos diversos projetos que contribuem com o desenvolvimento sustentável do município de Vilhena, o presidente da Câmara Municipal, Junior Donadon (PSD), é o primeiro candidato de Rondônia a receber o selo Programa “Cidades Sustentáveis”.

A certificação veio com a assinatura da Carta Compromisso do Programa, documento que oficializa o compromisso com o programa que reúne uma série de ferramentas que visam contribuir para que governos e sociedade civil promovam o desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros.

O Programa Cidades Sustentáveis funciona como uma plataforma estruturada como uma agenda de ações e iniciativas e propõe um futuro sustentável para as comunidades.

O objetivo a ser atingido é a construção de cidades inclusivas, prósperas, criativas, educadoras, saudáveis e democráticas, que proporcionem uma boa qualidade de vida aos cidadãos e que permitam a participação da sociedade em todos os aspectos relativos à vida pública. “São ações executadas em nosso mandato e garantimos continuar este trabalho, com ética e responsabilidade”, ressaltou o candidato.

A plataforma trabalha com 12 eixos inspirados nos compromissos de Aalborg (Dinamarca), um pacto político com o desenvolvimento sustentável que já foi assinado por mais de 650 municípios, principalmente europeus.

Os compromissos consideram a participação da comunidade local na tomada de decisões, a economia urbana preservando os recursos naturais, a equidade social, o correto ordenamento do território, a mobilidade urbana, o clima local e mundial e a conservação da biodiversidade, entre outros aspectos relevantes.

“É preciso pensar à frente para uma melhor qualidade de vida e um município sustentável para os vilhenenses”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria