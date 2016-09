Militante e Ex-líder estudantil declara apoio ao candidato a vereador Rafael Maziero

O militante e ex-líder estudantil Sérgio Moraes, 23 anos, e já graduado declara seu apoio ao candidato a vereador Rafael Maziero (foto).

Sérgio foi presidente e fundador do diretório acadêmico da Universidade Federal de Rondônia campus de Vilhena e Coordenador Geral do Diretório Central Estudantil da mesma instituição. Atividades que somadas chegam a cerca de dois anos e meio de trabalho voluntário em prol dos direitos dos estudantes.

As bases do apoio do militante ao candidato se devem fundamentalmente a crença de ambos em uma gestão pública eficiente e independente.

Para estes a Câmara de Vereadores pode desenvolver um trabalho mais eficiente, no sentido dos legisladores criarem e votarem projetos que sejam relevantes ao cidadãos vilhenenses. Para alcançar tais objetivos Maziero propõe exercer um mandato transparente e participativo; buscar flexibilizar os horários das sessões da câmara, entre outros.

O ex-presidente do Diretório Estudantil ainda acrescenta que “o candidato Rafael Maziero, que também é militante contra a corrupção, possui histórico de luta, é advogado por profissão e uma pessoa íntegra, características que garantem seu preparo para ser nosso representante no legislativo municipal”. Sérgio assegura que o candidato sendo eleito não se resguardará e será o primeiro a cobrar atuação do então vereador.

Autor e foto: Assessoria