“Nada negociado” vai permitir escolher os melhores para administrar, diz Japonês

À moradores do bairro Embratel Eduardo Japonês destacou que o fato de não ter negociado cargos com grupos ou partidos vai permitir que ele escolha os melhores profissionais para comandar as diversas secretários municipais.

Eduardo é candidato a prefeito pela Coligação Pra Fazer Diferente. Ele se reuniu na noite de segunda-feira (26) com a população daquele bairro.

“Estamos livres para fazer a escolha certa, os melhores gestores em cada área para realizar uma administração saneada, sem os vícios do passado”, disse.

Sobre seu plano de governo para o município Eduardo iniciou falando sobre a questão que hoje mais preocupa a população de Vilhena: saúde. “Atualmente atendemos mais de 60 por cento de pacientes de outros municípios. Não há como não atende-los, pois o hospital é público, porém, vamos sentar com os prefeitos desses municípios para repactuar o consórcio de maneira que haja uma participação maior deles nos custos com pacientes oriundos de seus municípios”. Acentuou ainda que não vê dificuldades em colocar a saúde do município nos trilhos a partir de uma gestão séria, comandada por um gestor hospitalar que saiba implantar uma política equilibrada.

Ele voltou a dizer que pretende investir na infraestrutura dos bairros, creches, escolas, programas sociais e pavimentação, que fará por administração direta com usina de asfalto própria do município. “Temos uma carência de mais de 200 quilômetros de asfalto. Como o nosso compromisso é com a verdade não vamos mentir que faremos tudo o que precisa, mas podemos garantir que faremos muito, com custo baixo e com qualidade”, encerrou.