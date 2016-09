Vereador denuncia suposto uso indevido de maquinaria da prefeitura de Colorado

O vereador Almiro Dias disse que por volta das 14 horas, de domingo, avistou uma máquina e uma caminhonete do Município na estrada, e na condição de “fiscal do povo” resolveu conferir se havia alguma ilegalidade.

Ele acabou surpreendendo o prefeito Josemar Beatto dentro da caminhonete, e houve discussão entre as duas autoridades. O incidente aconteceu nas imediações da Linha Três.

A polícia foi chamada para averiguar o caso, que já está sob investigação do Ministério Público e foi levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral, posto que o prefeito concorre à reeleição.

A discussão entre o Chefe do Executivo e o vereador teria sido provocada por Josemar, que se irritou com a presença do parlamentar no local.

Ele teria acusado o outro de estar lhe perseguindo, e que não estava fazendo nada ilegal, apenas indo atender a demandas de produtores rurais.

Uma outra pessoa se envolveu na discussão, e seria proprietário de uma empresa veterinária na cidade de Cabixi. Ele também atacou o vereador, segundo a sua versão, o chamando de “covarde” e “vagabundo”.

A polícia foi acionada e após ouvir as partes levou todos para a delegacia para lavrar boletim de ocorrência, com a máquina ficando na beira da estrada. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que já começou a intimar os implicados na situação.

O vereador explicou ao Extra de Rondônia que a questão também foi levada ao conhecimento da Justiça Eleitoral, pois há indícios que pode ter ocorrido infração desta alçada.

O vereador disse que cobrou durante seus mandato de 4 anos da administração para que seja feito o serviço para todos os produtores rurais familiar. “Entretanto, neste momento eleitoral, não seria oportuno realizar esse serviço”, desabafou.

O site deixa espaço ao prefeito municipal para eventuais esclarecimentos sobre o episódio.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria