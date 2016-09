Ana Laura quer meio ambiente saudável e sustentável em Vilhena

Uma cidade saudável e sustentável. Um povo que busca o seu desenvolvimento econômico e social sem ignorar as necessidades das futuras gerações. Essas são as premissas que norteiam o programa da candidata a vereadora, Ana Laura Colombi, da coligação “A vontade do povo”, para a área ambiental de Vilhena.

Sendo uma das mais jovens candidatas a concorrer a uma vaga à Câmara dos vereadores, com apenas 22 anos, Ana Laura, que é estudante de Direito, se diz preocupada com os rumos que a cidade vem tomando em relação aos grandes temas que envolvem o meio ambiente: aquecimento global, emissão de gases, desmatamento, mobilidade urbana, destinação de resíduos sólidos, entre outros.

“O trágico é pensarmos que o meio ambiente é problema das nações desenvolvidas, que são as grandes emissoras. Não é. Meio ambiente é algo que nos cerca, é algo no qual estamos inseridos. E os efeitos de nossas ações se desenvolvem em cadeia. Não dá para fugir. O que acontece aqui afeta os chineses. E o que acontece no Japão nos afeta”, pensa a candidata.

Ana Laura não ignora a necessidade que Vilhena tem de buscar o seu desenvolvimento, bem como reconhece que esse desenvolvimento se dará pela busca da industrialização, da ampliação de sua oferta de serviços e pelo crescimento do consumo. Porém, a candidata lembra que há muitos casos de cidades – e até países – que conseguiram aliar, com sucesso, os conceitos de crescimento e sustentabilidade.

“Muito me preocupa a questão da mobilidade urbana. As ruas de Vilhena já estão ficando saturadas com a nossa grande frota de veículos. Os automóveis são um dos maiores vilões da emissão de gases poluentes na natureza, e na medida em que verificamos o crescimento da frota, notamos, na mesma proporção, a diminuição da qualidade do ar que respiramos e, por tabela, a diminuição da nossa qualidade de vida”, disse Laura.

Ana Laura diz que o poder público municipal deve colocar a questão ambiental no topo das pautas da prefeitura para as futuras gestões. A candidata diz que quer ser articuladora de projetos na área. Como exemplo, ela cita a criação de ciclovias nas principais ruas e avenidas de Vilhena, para que ciclistas possam se deslocar com tranqüilidade e segurança, incentivando a prática de atividade física e melhorando a qualidade do ar na cidade.

A candidata pensa, ainda, que um projeto arrojado de arborização urbana deve ser levado a cabo. Para tanto, ele sugere uma forma mais atraente de incentivo fiscal, a ser concedido em forma de desconto no IPTU, para levar as pessoas a plantarem árvores em suas residências. “Se não funcionar, a própria prefeitura pode tomar frente e promover a arborização pelas ruas da cidade”, opina.

Mas a grande preocupação de Ana Laura diz respeito à destinação dos resíduos sólidos (lixo) em Vilhena. “Entendemos que o aterro sanitário é uma necessidade emergencial. Ele vai melhorar o nosso ambiente como um todo, além de proporcionar condições mais dignas de trabalho aos catadores de materiais recicláveis”, diz.

A candidata entende que a prefeitura deve concentrar o seu capital humano e intelectual na formatação de um projeto viável de aterro sanitário para a cidade. “O Ministério das Cidades tem muito dinheiro para financiar tais iniciativas. É tudo questão de ter em mãos um bom projeto. Durante o nosso mandato, seremos intransigentes nessa questão: queremos um projeto tecnicamente viável de instalação de um aterro sanitário em Vilhena. Uma vez com o projeto em mãos, vamos a Brasília buscar os recursos necessários para efetivar o empreendimento”, garantiu.

Por fim, Laura fala que pretende apoiar projetos voltados ao meio ambiente e, principalmente, os que dizem respeito a educação ambiental. “O meio ambiente é uma questão de responsabilidade social e o tema tem que ser levado para as escolas, para as salas de aula. Da atual geração de crianças tem que submergir um adulto consciente de seus limites em termos ambientais”.

“Estou pronta e preparada para trabalhar com toda a força da minha juventude em prol de Vilhena, por isso estou nessa luta, pedindo votos de porta em porta. Rosani, Rosângela e Melki Donadon estão me dando essa oportunidade e pretendo não decepcionar quem me brindar com o seu voto de confiança. Sou jovem mas tenho a minha própria personalidade, não vou me deixar levar por quem tem maldade no coração e tenho uma base muito sólida, a quem poderei recorrer nos momentos difíceis. Vou fazer o melhor, incansavelmente, por Vilhena”, concluiu Ana Laura.

Texto e foto: Assessoria