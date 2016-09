Colégio Professor Vanks promove “aulão” preparatório para o ENEM

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acontecem em novembro e para auxiliar os jovens e adultos que participarão do exame o Colégio Professor Vanks organiza no sábado, 01 de novembro, um “Aulão ENEM”.

A aula terá inicio as 08h00 com termino as 18h30, ao todo dez horas de estudo intensivo. Os interessados em participar devem entrar em contato através no telefone (69) 3322-9279.

O Colégio Professor Vanks atende alunos do ensino fundamental e médio, e esta localizada no bairro Jardim Universitário na Rua 2506 nº 4130. A instituição conta com um site, clique aqui para conhecer mais sobre a escola.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia