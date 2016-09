Dupla que executou homem no aeroporto desembarca em Porto Velho

Everton da Silva Oliveira vulgo “Danone” e Rodrigo Eterno de Queiroz desembarcaram em Porto Velho na noite de quarta-feira (28), em um avião do Corpo de Bombeiros vindos da cidade de Cáceres-MT, onde foram presos por uma equipe da Policia Rodoviária Federal acusados de executarem Josesuel Batista dos Santos Carlo (44), vulgo “Boca”. O Crime aconteceu no dia 23 de setembro no aeroporto Internacional de Porto Velho.

A dupla foi presa no último domingo (25), em um posto de fiscalização da PRF, quando estavam em fuga. Os acusados de acordo com a polícia são membros de uma organização criminosa, que pratica crimes de tráfico de drogas e roubos. Organização tem como mentor o presidiário Iterley Martins de Souza, Vulgo “Magrelo. A dupla não se pronunciou sobre o assassinato e foi levada para a Delegacia Especializada em Crime Contra a Vida.

Ainda de acordo com a polícia, o crime foi motivado por uma disputa de tráfico de drogas entre “Magrelo e Boca”. Boca foi assassinado quando tinha acabado de chegar no aeroporto, para pegar sua filha que estava chegando de viagem. A filha da vítima assistiu a execução e por muita sorte não foi ferida. Danone e Rodrigo estão à disposição do delegado que investiga o inquérito e nesta quinta-feira, 29, vão prestar esclarecimentos.

Fonte: RONDONIAOVIVO