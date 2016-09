Em Pimenteiras, prefeito abandona fábrica de manilhas e paga o dobro comprando da iniciativa privada

O sonho de todo prefeito é ter uma fábrica de manilhas própria para fabricar tubos de concreto e bloquetes, assim substituir pontes de madeira e pavimentar ruas com bloquetes.

Essa, entretanto, parece não ser a prioridade do prefeito de Pimenteiras, João Miranda.

Comprada com emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel na gestão anterior, a atual gestão atual deixou a fábrica virar sucata e agora está comprando manilhas da iniciativa privada por mais que o dobro do que custaria se ativasse a fábrica.

Miranda investiu R$ 109 mil na compra de 333 manilhas, cujo custo de cada uma ficou na média R$ 328,00.

Caso optasse por recuperar a fábrica própria do município o cálculo técnico é de que gastaria cerca de R$ 30 mil para colocá-la em funcionamento.

Os mesmos cálculos já realizados apontam que cada manilha sai ao custo de R$ 130,00 quando fabricada pela prefeitura, ou seja, menos da metade do preço investido em manilhas de empresa particular que custou R$ 328,00.

Se a opção fosse por recuperar a fábrica da prefeitura, dos R$ 109 mil aplicados sobrariam R$ 79 mil para investir na fábrica por iniciativa própria.

Com os cálculos feitos por técnicos cada uma custando R$ 130,00 daria para fabricar cerca de 608 manilhas, quase o dobro adquirido de empresa particular, que foi 333 manilhas.

O mau uso do recurso público, nesse caso, devidamente comprovado, pode redundar em improbidade administrativa para o prefeito.

Texto: Vítor Paniágua

Foto: Vítor Paniágua