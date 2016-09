Empresa do MT anuncia pesquisa eleitoral em Vilhena

O diretor geral da empresa Voice Pesquisa, Ronnye Steffan, confirmou ao Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 29, que seu grupo de pesquisadores realizou nesta semana uma pesquisa de intenção de votos no município de Vilhena.

Segundo o empresário, o trabalho foi realizado ao longo de toda essa semana e 500 eleitores foram ouvidos para o estabelecimento do panorama eleitoral.

A margem de erro, segundo Ronnye é de 4.4% para mais ou para menos.

A empresa Voice Pesquisa tem sede na capital do Mato Grosso, Cuiabá. Questionado acerca do trabalho, o empresário disse que decidiu realizar a pesquisa em Vilhena para ganhar mercado no estado de Rondônia. “É uma cidade de destaque na região, e essa pesquisa será uma vitrine para nosso trabalho”, comentou.

Ronnye Steffan é pesquisador e especialista em comunicação e marketing, com MBA em marketing pela universidade Gama Filho (RJ).

O instituto de pesquisa que representa não é ligado a nenhum grupo político do estado de Rondônia, e a pesquisa tem como finalidade a promoção da própria empresa, que está iniciando expansão no estado.

VOICE PESQUISA

A Voice Pesquisas e uma empresa de Matogrosso que atua há mais de 8 anos no mercado nacional. Ligada ao site de notícias Mídia News, realiza pesquisas quantitativas e qualitativas políticas e eleitorais.

A empresa possui como um dos maiores clientes o governo do estado de Matogrosso, além de algumas prefeituras do estado vizinho, desenvolvendo pesquisas estratégicas para subsidiar ações de comunicação e marketing.

Ronye Steffan, pesquisador sênior da Voice e diretor geral da empresa atua por 16 anos na área de pesquisas e marketing, com vários resultados confirmados de pesquisas realizadas nas últimas eleições.

A Voice vem se consolidando como empresa de maior credibilidade do estado de Mato Grosso.

PUBLICAÇÃO

A empresa irá liberar o resultado da pesquisa para publicação nesta sexta-feira, 30. Além do panorama para as eleições majoritárias do município de Vilhena.

