Garoto chega em casa e flagra homens furtado residência

O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, 29, na Rua 10219, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar e relatou que seu filho de 12 anos, chegou em casa e ao abrir a porta viu três homens estranhos dentro do imóvel.

Com medo, o garoto pulou o muro dos fundos e correu até ao trabalho da mãe dele e avisou o que tinha acontecido, com isso, a vítima chamou a polícia.

Quando a vítima chegou na casa dela com os PMs, os ladrões já tinham se evadido. Com apoio da Polícia de Trânsito os militares passaram a fazer buscar e localizou um carro suspeito VW Gol de cor vermelha, placa IJC-7918/Vilhena, que foi visto na região.

Em revista no automóvel foi localizado debaixo do banco uma espingarda de cano serrado calibre 16 com dois cartuchos carregados, drogas e dinheiro. Um dos detidos levou a polícia até ao local onde haviam escondido o televisor de 42 polegadas furtado da casa, entre outros objetos.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados para a delegacia e Polícia Civil e identificados como André Ferreira de Souza, 22 anos, Eduardo Batista de Oliveira, de 20 anos, J.V.O, 16 anos e R.F, 17 anos. Todos foram apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia