Giuliano Dourado avalia campanha ao Legislativo

“Foi uma experiência positiva e estou satisfeito por ter conseguido levar a boa parte dos vilhenense conceitos claros e coerentes sobre a política e ter espaço para colaborar com a conscientização dos cidadãos”.

Esta é a conclusão do candidato a vereador em Vilhena Giuliano Dourado (PDT), que realizou uma campanha onde prevaleceu o diálogo com as pessoas e ausência de promessas vazias e criação de falsas expectativas.

O concorrente ao Legislativo aproveitou ao máximo a oportunidade para transmitir conceitos e destacar a importância da participação popular na vida política da cidade e do país.

Nestes últimos dias que antecedem as eleições ele intensificou o ritmo da campanha, promovendo reuniões em empresas e com grupos de pessoas interessadas em ouvir suas propostas e opiniões. “Procurei demonstrar que o voto é um direito sagrado e fundamental para se promover mudanças que são tão necessárias para alterar positivamente a nossa política, que é pautada no amadorismo e no domínios dos mesmos grupos há várias décadas. A mensagem da renovação me pareceu ter sido bem aceita, pois o feedback com o eleitorado foi intenso”, declarou.

Além de renovação, Giuliano prega a moralização do sistema político, “que é exercido no sentido de manter as pessoas na ignorância”. Em sua análise é justamente este estado de coisas que mantém eleitores frustrados e decepcionados com os homens públicos, “pois nas campanhas são feitas promessas e uma venda de ilusões que não se realizam, até porque muito é dito sem o menor conhecimento”. Por isso, ele se preocupou em deixar bem claro ao eleitorado qual é a função e competência do Poder Legislativo, “com o compromisso de passar adiante noções básicas sobre as estruturas administrativas e suas normas”.

Sem fazer promessas vãs, o candidato levou propostas que elaborou num plano conciso de trabalho, estabelecido em 12 ideias para iniciar o mandato. Ele defende a transparência na gestão pública em todos os níveis; fiscalização e auditorias regulares para efetivo controle da aplicação e cumprimento de orçamentos definidos nos planos plurianuais; diálogo com o Executivo para implantação de um restaurante popular na cidade; passe livre estudantil e para a terceira idade no transporte público; criação de hortas nas escolas em parceria com faculdade de Agronomia estabelecida em Vilhena; e implantação de “Gabinete Móvel”, para interagir mais de perto com a comunidade.

O planejamento de ações inclui também a rediscussão do Plano Diretor de Vilhena para adequá-lo a realidade atual do Município; leis de incentivo para empresas; criação de Centro de Transporte e Logística; criação de lei de incentivo ao esporte; criação de uma cartilha com informações e ensinamentos básicos de saúde para distribuição à comunidade; e gestão produtiva e eficaz de seu gabinete, com capacitação dos servidores para dinamizar as ações do mandato.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia