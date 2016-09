“Japonês” rebate Julinho e diz que é contra assistencialismo barato que escraviza as pessoas em troca de votos

O candidato a prefeito pela Coligação “Pra Fazer Diferente”, Eduardo Japonês (PV), rebateu as críticas feitas pelo candidato Julinho da Rádio (PSOL) no site Extra de Rondônia de que ele é contra a distribuição de cestas básicas e que não conhece os pobres.

Para ele, trata-se de uma heresia e uma vã tentativa de prejudicá-lo junto às camadas sociais mais carentes. “Eu sou contra o assistencialismo barato, aquele que escraviza as pessoas em troca de votos e faz as pessoas humildes reféns de migalhas”, disse Japonês.

Ele disse também que dizer que ele não conhece pessoas pobres é outra grande inverdade para dizer o mínimo. “Minha empresa está há quase 20 anos instalada num bairro pobre, sem asfalto, de casas simples, e durante todo esse tempo eu convivo com pessoas humildes. Porém, honradas, meus empregados são pessoas simples e pobres e estão há anos comigo. Quanto o que cada um faz individualmente pelo seu semelhante é problema de cada um, inclusive a decisão de fazer propaganda disso. Eu não preciso dizer o que faço pelo meu semelhante, não tenho essa necessidade. Prefiro os ensinamentos de Mateus 06: “Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita.” “Não adianta a casa duas palavras falar de Deus e não guardar os seus ensinamentos”, disse.

Em relação a programa social, Eduardo disse que não conhece o do seu oponente, mas o dele já é bastante conhecido posto que foi amplamente debatido e consta a ampliação dos benefícios sociais, como distribuição de iogurte, leite enriquecido para crianças e idosos em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, entre outros alimentos. “Não descartamos nenhuma medida em socorro de famílias necessitadas, inclusive a distribuição de cestas básicas para famílias necessitadas, mas dentro de uma política séria de assistência social, não o toma-lá-dá-cá em troca de votos”, disse Eduardo.

Disse ainda que o melhor programa social é aquele que dá às pessoas a oportunidade de saírem da linha da pobreza com dignidade, qualificando as para o mercado de trabalho, desenvolvendo a cidade para que elas estejam empregadas e possam assim sustentarem suas famílias dignamente. “Um programa social vai além de distribuir cestas básicas, passa por uma escola pública decente com merenda para os alunos e educação de qualidade para oportunizar um futuro aos jovens, construção de creches em tempo integral para as mães deixarem seus filhos e poder trabalhar, promover o crescimento econômico do município para que haja emprego no campo e na cidade e assim pais de famílias trabalharem e dignamente sustentarem seus filhos e esposa, enfim, um leque de medidas que adotaremos para as pessoas necessitadas serem alcançadas. Nós vamos cuidar das pessoas”, arrematou.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia / Assessoria