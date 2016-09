Josemário Secco agradece manifestações de apoio e faz balanço da campanha

Concorrendo a cargo eletivo pela primeira vez, o advogado Josemário Secco (PDT) se considera satisfeito acerca da forma que decorreu sua campanha.

“Minhas propostas tiveram boa aceitação. o eleitorado entendeu a mensagem que eu transmiti ao longo desta jornada. Portanto, estou otimista com relação ao pleito do domingo”, garante.

O candidato afirmou que o apoio dispensado pelo empresariado da cidade, lideranças comunitárias e da população em geral lhe transmite confiança e um profundo sentimento de gratidão.

Nos últimos dias Josemário imprimiu ritmo mais acelerado na campanha, promovendo inúmeras reuniões. “Também preciso destacar que em muitos casos venho sendo convidado por empresas e pessoas para apresentar meu projeto de trabalho, e isso aconteceu em virtude de outras pessoas estarem passando adiante a minha mensagem. É um aspecto que me deixa convicto que as propostas que tenho levado à comunidade têm despertado interesse e causado repercussão”, comentou.

Citando de cabeça apenas algumas empresas que o convocaram nos últimos dias, Secco listou a Rical, Escritório Máximus, Vanzin, Pato Branco, Gazin, TIM Celulares, Biocal, Restaurante Sabores e Casa do Chimarrão. “Nestas firmas e em muitas outras a iniciativa do encontro partiu das empresas”, frisou.

Ele também atendeu ao chamado de chacareiros e produtores de vários setores do cinturão verde de Vilhena. Com relação a apoiadores de campanha, o candidato afirma que são muitos aliados, incluindo o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Vilhena, Elói Maria (ao lado de Josemário na foto). “Em seu nome quero agradecer de todo o coração pela atenção, apoio e engajamento a todos os que acreditaram em meu projeto e confiaram em mim”, declarou.

Com um amplo material de divulgação de suas metas e propostas, além do histórico de vida, sendo distribuído pela cidade, Josemário Secco está tranquilo e com o senso de dever cumprido. “Fiz a minha parte nesta primeira fase do projeto político ao qual me empenhei, e com ajuda dos meus apoiadores e eleitores estou confiante que a próxima fase deste trabalho começa no dia primeiro de janeiro do próximo ano, assim que eu tomar posse de uma das cadeiras da Câmara de Vereadores de Vilhena”, finalizou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria