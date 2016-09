Juiz garante fiscalização rigorosa no dia da eleição em Vilhena e Chupinguaia

O juiz eleitoral Andresson Cavalcante Fecury, da 4ª Zona Eleitoral, realizou nesta quinta-feira, 29, na sede do Fórum Eleitoral, uma reunião com representantes dos partidos políticos e coligações de Vilhena e Chupinguaia.

A reunião teve o objetivo de esclarecer diretrizes gerais a serem observadas no domingo, 02, durante a votação.

Aos presentes, o juiz garantiu que a fiscalização, como em anos anteriores, será intensifica.

Derrame de materiais de campanha, transporte irregular de eleitor estão entre as atividades vetadas pela legislação eleitoral. “Já nos reunimos com a Polícia Militar que atuará juntamente a Justiça Eleitoral para garantir que o processo não tenha desequilíbrio”, destacou o magistrado.

A manifestação individual e silenciosa é permitida, porém tanto ao candidato e ao eleitor, a orientação dado pelo juiz, é que ao chegar ao local de votação deve se dirigir imediatamente à seção, e após exercer seu direito de voto procurar sair imediatamente para assim evitar aglomeração.

Para o eleitor que estiver fora do seu domicilio eleitoral, uma mesa de justificativa exclusiva estará montada na Câmara de Vereadores de Vilhena, de maneira a facilitar a atividade.

Em Chupinguaia, a mesa de justificativa ficará disponível nas urnas mesmo. Já os eleitores com necessidades especiais a Justiça Eleitoral disponibilizará transporte. Para solicitar o transporte basta entrar em contato com o fórum através do telefone (69) 3322-1801.

