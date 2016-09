La Varanda promove jantar dançante italiano

Choperia La Varanda vai promover na quinta-feira, 29, um jantar dançante italiano.

O jantar vai contar com animação de música ao vivo, e também com um cardápio especial italiano, com vários tipos de massas, carnes em geral, polenta e salame.

Para quem desejar saborear as delícias que serão servidas no jantar basta ir à Choperia La Varanda que fica localizada na Avenida Presidente Nasser, número 401, em Vilhena.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (69) 3322-9423.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia