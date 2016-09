Morador de rua suspeito de furto danifica viatura da PM ao ser abordado

Um homem visivelmente alterado pelo uso de drogas atacou uma viatura policial na noite desta quinta-feira, 28, quando foi abordado em frente ao parque de exposição, bairro Bela Vista, em Vilhena.

O suspeito se abriga no local e já foi preso outras vezes por furto e pelo comportamento agressivo.

A polícia estava atrás de um suspeito de furto em residência, quando abordou Emerson Aparecido do Nascimento, que tinha as mesmas características do que foi passado pela vítima.

O andarilho recebeu os policiais com um pedaço de madeira na mão e atacou o carro quebrando o parabrisa e o retrovisor.

Os policiais tiveram trabalho para conter o homem e conduzi-lo para delegacia, onde foi confeccionado uma ocorrência por dano contra patrimônio público.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia